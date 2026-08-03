TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

mcx zinc crucial update

mcx zinc crucial update

mcx zinc crucial update Zinc Futures MCX:ZINC1! kailashcfa33 zinc mcx---support has 380@ until break it or hold abv than buy on dips good ways already buying running or abv 387 sustain u will see fire boom in zinc till 390-395+++++++.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии