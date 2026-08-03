mcx zinc crucial update Zinc Futures MCX:ZINC1! kailashcfa33 zinc mcx---support has 380@ until break it or hold abv than buy on dips good ways already buying running or abv 387 sustain u will see fire boom in zinc till 390-395+++++++.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)