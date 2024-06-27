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Царьград

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  • Наталья Котельникова
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Новый пешеходный мост появится в челябинском городском бору

Новый пешеходный мост появится в челябинском городском бору

Он пройдёт через детскую железную дорогу.В Челябинске построят пешеходный мост через детскую железную дорогу в городском бору, неподалеку от торгово-развлекательного комплекса "Родник".

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