Недобросовестные автоюристы выдают себя за аварийных комиссаров

Деятельность так называемых аварийных комиссаров, которые занимаются оформлением ДТП и юридическим сопровождением пострадавших в авариях, создает на дорогах хаотичность и неразбериху, что напрашивается на принятие мер по регулированию данного явления на федеральном уровне и определению его статуса, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии