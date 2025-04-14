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  • Егор Горшков
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Недобросовестные автоюристы выдают себя за аварийных комиссаров

Недобросовестные автоюристы выдают себя за аварийных комиссаров

Деятельность так называемых аварийных комиссаров, которые занимаются оформлением ДТП и юридическим сопровождением пострадавших в авариях, создает на дорогах хаотичность и неразбериху, что напрашивается на принятие мер по регулированию данного явления на федеральном уровне и определению его статуса, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

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