США и Великобритания отказались обсуждать проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН по итогам заседания 2 апреля, подготовленный Россией, что подчеркивает двойные стандарты западных стран в отношении к законности и правопорядку в международном контексте.
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