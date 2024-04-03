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Полянский указал на двойные стандарты стран Запада при оценке удара по Дамаску

Полянский указал на двойные стандарты стран Запада при оценке удара по Дамаску

США и Великобритания отказались обсуждать проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН по итогам заседания 2 апреля, подготовленный Россией, что подчеркивает двойные стандарты западных стран в отношении к законности и правопорядку в международном контексте.

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