Левашники с ягодной начинкой, которая не течет

Пирожки с ягодами любят многие, но поскольку ягоды уже отошли давайте сделаем пирожки с пастилой. Главное преимущество этих мини-пирожков в том, что у вас получится мягкая ягодная начинка, но при этом она не будет жидкой.
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