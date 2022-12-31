Есть мнение - мигранты в России, что делать

Многонационал Доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Ледёнева призывает запретить мигрантам перевозить в Россию семьи и детей Социолог считает, что государство утратило контроль за ростом числа мигрантов, а дальнейшее игнорирование этой проблемы может привести к изменению этнической и демографической ситуации в обществе: иностранцы начнут прививать российской культуре свои нормы и правила и вытеснять коренное население.