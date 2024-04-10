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Роспотребнадзор Новосибирской области усиливает контроль за качеством питьевой воды во время паводка

Роспотребнадзор Новосибирской области усиливает контроль за качеством питьевой воды во время паводка

На территории Новосибирской области проводится мониторинг качества воды во время паводка. Это связано с тем, что во время разлива рек и озер происходит смыв грязи с площадок производственных предприятий, дорог, попадание отходов и мусора в водные объекты.

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