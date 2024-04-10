Роспотребнадзор Новосибирской области усиливает контроль за качеством питьевой воды во время паводка

На территории Новосибирской области проводится мониторинг качества воды во время паводка. Это связано с тем, что во время разлива рек и озер происходит смыв грязи с площадок производственных предприятий, дорог, попадание отходов и мусора в водные объекты.
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