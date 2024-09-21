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Филиппо назвал воровством оплачиваемый активами РФ кредит ЕС Киеву

Филиппо назвал воровством оплачиваемый активами РФ кредит ЕС Киеву

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал воровством и нарушением международного права выделение Европейским союзом кредита Украине в размере 35 млрд евро, который будет оплачиваться средствами из прибыли от замороженных российских активов.

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