Производитель Pampers и Fairy повысит цены в России в среднем на 40%

Американская компания Procter&Gamble также повысит цены на товары для красоты и здоровья на 67%.Американская компания Procter&Gamble сообщила о росте цен на товары личной гигиены и бытовой химии в России, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Американская компания Procter&Gamble также повысит цены на товары для красоты и здоровья на 67%.Американская компания Procter&Gamble сообщила о росте цен на товары личной гигиены и бытовой химии в России, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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