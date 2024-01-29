Немцы очень надеялись на Бориса Надеждина

Зоя Копань Всем претендентам, которые претендуют на пост президента и баллотируются в нашей стране выделяется определённая сумма из нашего с Вами бюджета, так что если кто пойдёт голосовать за того или иного претендента достанется "клочок нашего бюджета"!

Лш Лариса шумбасова Мне вот интересно - шизофрения носит инфекционный характер? Или это американцы спецом отобрали идиотов в Европе на посты? Ну такое несут , аж не по себе становится - палата в психушке отдыхает !!!