Предстоящие выборы президента России колбасят весь мир. Мировое сообщество (имеется в виду западная "цивилизация") сильно лелеют надежду: а вдруг?! А вдруг звёзды сложатся таким непостижимым образом, что Путин возьмёт да и проиграет! А выиграет, к примеру, Борис Борисыч Надеждин.
Немцы очень надеялись на Бориса Надеждина
Комментарии
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Зоя Копань
Всем претендентам, которые претендуют на пост президента и баллотируются в нашей стране выделяется определённая сумма из нашего с Вами бюджета, так что если кто пойдёт голосовать за того или иного претендента достанется "клочок нашего бюджета"!
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2 час.
Лш
Лариса шумбасова
Мне вот интересно - шизофрения носит инфекционный характер? Или это американцы спецом отобрали идиотов в Европе на посты? Ну такое несут , аж не по себе становится - палата в психушке отдыхает !!!
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1 час.
сергей шмельков
у них то самих Шольц и Макрон у руля. таких же и к нам хотят. они уже мыслят так, не как люди
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56 сек.
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