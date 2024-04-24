Украинские БЛПА подожгли два объекта ТЭК в Смоленской области

В Смоленской области загорелись объекты топливно-энергетических комплексов из-за атаки дронов ВСУ.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о двух пожарах на объектах ТЭК, которые возникли в следствии атак украинских БЛПА.
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