Песков: С украинской стороны на фронте нарастает паника

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил о важности поддержания текущей динамики в зоне СВО, когда в рядах противника нарастает паника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии