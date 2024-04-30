Львам монетизировать идеи, а Весам отправиться в дорогу: гороскоп на 1 мая для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПервый день мая 2023 года будет полон мелких проблем и неурядиц, предупреждает известный астролог Анжела Перл.