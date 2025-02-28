Моуринью оштрафован на 42 500 евро за «неспортивное поведение» после дерби с «Галатасараем». Тренер также дисквалифицирован на 4 матча

Федерация футбола Турции наказала тренера «Фенербахче» за «неспортивное поведение». Сообщалось, что Моуринью также дисквалифицирован на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенского рефери Славко Винчича.
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