Моуринью оштрафован на 42 500 евро за «неспортивное поведение» после дерби с «Галатасараем». Тренер также дисквалифицирован на 4 матча

Федерация футбола Турции наказала тренера «Фенербахче» за «неспортивное поведение». Сообщалось, что Моуринью также дисквалифицирован на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенского рефери Славко Винчича.