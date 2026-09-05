Cannabis Gummies Harm Driving Performance Hours After Use, Study Says Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The use of commercially available cannabis edibles impairs people's driving ability, even after several hours of consumption, a study has found.
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