Запад испугался возмездия России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов Нужно готовиться к войне через три года — потому что чем бы ни закончился конфликт на Украине, у Запада будут проблемы с Россией: русские захотят отомстить.