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Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

Гражданин Алишер Тагирович Валеев, более известный, как Моргенштерн, дал интервью гражданке Ксении Анатольевне Собчак.

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Анатолий Лановой
Толерантность и терпимость власти по отношению к либерде, пляшущепоющим недоумкам, выйдет боком и народу и власти. Высказывание недоумка-татарина проглатывают. Посадить в психушку и долго-долго лечить.

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