Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаГолос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом Гражданин Алишер Тагирович Валеев, более известный, как Моргенштерн, дал интервью гражданке Ксении Анатольевне Собчак.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойТолерантность и терпимость власти по отношению к либерде, пляшущепоющим недоумкам, выйдет боком и народу и власти. Высказывание недоумка-татарина проглатывают. Посадить в психушку и долго-долго лечить.Комментировать
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