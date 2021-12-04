Волшебство зимних праздников в работах победителей фотоконкурса

В том, что зима - это хорошо, убеждают нас работы победителей международного конкурса "Новогодние и рождественские истории 2020", в котором приняли участие 4755 фотографов, представившие 12415 снимков (кстати, новый конкурс стартует через 8 дней).
В том, что зима - это хорошо, убеждают нас работы победителей международного конкурса "Новогодние и рождественские истории 2020", в котором приняли участие 4755 фотографов, представившие 12415 снимков (кстати, новый конкурс стартует через 8 дней).
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