Экс-директора приморского фонда капремонта будут судить за коммерческий подкуп

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края".
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии