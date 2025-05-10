Вдова Героя РФ Чебнева рассказала о чувстве гордости во время парада Победы

Вдова Героя России Сергея Чебнева, погибшего во время обороны села Малая Локня в Курской области, стала почетным гостем парада Победы на Красной площади и 10 мая рассказала «Известиям» о своих впечатлениях.
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