НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе

Важной задачей комплекса учений Steadfast Defender-24, которые объявлены НАТО крупнейшими за последние десятилетия, является проверка и совершенствование планов региональной обороны альянса, которые были приняты летом 2023 года.
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