Жителю Крыма вынесли приговор за подготовку убийства по заданию украинских спецслужб

27-летний мужчина из Крыма приговорен к 21 году лишения свободы за госизмену.Установлено, что летом 2022 года житель Советского района установил контакт с представителем службы безопасности Украины.
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