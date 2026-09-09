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Вести Севастополь

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Жителю Крыма вынесли приговор за подготовку убийства по заданию украинских спецслужб

Жителю Крыма вынесли приговор за подготовку убийства по заданию украинских спецслужб

27-летний мужчина из Крыма приговорен к 21 году лишения свободы за госизмену.Установлено, что летом 2022 года житель Советского района установил контакт с представителем службы безопасности Украины.

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