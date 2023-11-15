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Как звери XIX века с людьми дружили

Как звери XIX века с людьми дружили

Нас всегда завораживают винтажные снимки из эпохи громоздких фотоаппаратов и элегантных костюмов. Похоже, что и с животными люди того времени общались совсем не так, как мы сейчас: они могли запросто посадить медведей в кресло, помыть льва в ванной и преспокойно покормить тигренка из соски.

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