США сообщили, что нанесли авиаудары по лагерям ИГ в Сирии

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило на своей странице в социальной сети X, что американские силы нанесли авиаудары утром в пятницу, 11 октября, по ряду лагерей террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
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