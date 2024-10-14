Минтруд: Сформировано уже более 900 тыс. электронных сертификатов

В этом году уже сформировано более 900 тысяч электронных сертификатов. Об этом 14 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщается в соцсетях ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии