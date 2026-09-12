Лихачёв заявил об отсутствии решения по электроснабжению Запорожской АЭС

Днепровская линия электропередачи, ведущая к Запорожской АЭС, отремонтирована со стороны России, однако вопрос её подключения остаётся нерешённым, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
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