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Лихачёв заявил об отсутствии решения по электроснабжению Запорожской АЭС

Лихачёв заявил об отсутствии решения по электроснабжению Запорожской АЭС

Днепровская линия электропередачи, ведущая к Запорожской АЭС, отремонтирована со стороны России, однако вопрос её подключения остаётся нерешённым, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

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