Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русский миллиард.

Русский миллиард.

Или: дурная голова ногам покоя не даёт Поехали. Считаю, народонаселение России – одна из важнейших проблем и задач.

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Комментарии
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lenivka
Может вы в чем то правы.Но вот незадача.Мы с мужем живёт только на пенсии.Все свои запасы уже проели.Живем в режиме экономии
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15 час.
K50952
Про пенсионный возраст так же говорили. Одно утешает, не по возрасту, так по вредной сетке вышел. :). Всем удачи и желаю чтоб наши опасения не оправдались.
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1 час.
Людмила Фирстова
Всё будет хорошо.
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12 мин.

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