Русский миллиард.

lenivka Может вы в чем то правы.Но вот незадача.Мы с мужем живёт только на пенсии.Все свои запасы уже проели.Живем в режиме экономии

K50952 Про пенсионный возраст так же говорили. Одно утешает, не по возрасту, так по вредной сетке вышел. :). Всем удачи и желаю чтоб наши опасения не оправдались.