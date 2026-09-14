Происшествия
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Происшествия

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«День трезвости»: полиция Тамбовской области провела профилактическую встречу в школе

В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) сотрудники полиции ОМВД России по г.Котовску провели в МБОУ СОШ СУИОП просветительское мероприятие.

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