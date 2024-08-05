Белые лебеди Кай и Герда появились в пруду под Новосибирском

Наблюдать за жизнью лебедей любят жители Новосибирска и гости города. Сейчас возможность увидеть этих птиц есть не только у посетителей зоопарка, но и у жителей рабочего поселка Кольцово – в местном пруду недавно поселилась парочка Кай и Герда.
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