Белые лебеди Кай и Герда появились в пруду под Новосибирском

Наблюдать за жизнью лебедей любят жители Новосибирска и гости города. Сейчас возможность увидеть этих птиц есть не только у посетителей зоопарка, но и у жителей рабочего поселка Кольцово – в местном пруду недавно поселилась парочка Кай и Герда.