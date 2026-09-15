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Царьград

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Даже опытные врачи в шоке. В Челябинске прооперировали годовалого ребёнка с "хвостом"

Даже опытные врачи в шоке. В Челябинске прооперировали годовалого ребёнка с "хвостом"

Челябинские врачи планово провели операцию по удалению "хвостика" у ребёнка. Рудимент отправили на гистологическое исследование.

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