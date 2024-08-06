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Мужчина попал под поезд после падения на рельсы в Перми

Мужчина попал под поезд после падения на рельсы в Перми

В результате ДТП, произошедшего вечером 4 августа на 23-м километре перегона Голованово - Адищево, 40-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как упал на рельсы перед приближающимся электропоездом Пермь-2 - Кын.

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