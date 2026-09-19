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Культуромания

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Ростех представил подборку фильмов, созданных при поддержке госкорпорации

Ростех представил подборку фильмов, созданных при поддержке госкорпорации

Госкорпорация «Ростех» представила подборку фильмов, созданных при ее поддержке. Картины объединены вниманием к технике и истории страны.

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