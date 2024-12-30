ТОП 100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024: Марк Харламов - 9

Проект «Калужские Новости» о 100 самых влиятельных людях Калужской области в 2024 году продолжается. Каждый день до Нового года мы публикуем список личностей, которые, по мнению экспертов, имеют значительное влияние на жизнь в Калужском регионеПроект «Калужские Новости» о 100 самых влиятельных людях Калужской области в 2024 году продолжается.