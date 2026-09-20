Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет

Силы ПВО за сутки, с 19-го по 20-го сентября, перехватили и уничтожили над регионами России 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".
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