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Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет

Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет

Силы ПВО за сутки, с 19-го по 20-го сентября, перехватили и уничтожили над регионами России 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

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