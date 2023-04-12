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Минобороны Латвии сообщило о присутствии своих военных на Украине

Минобороны Латвии сообщило о присутствии своих военных на Украине

Латвия отправила своих военнослужащих на Украину для выполнения ряда задач. Об этом заявило министерство обороны прибалтийского государства Солдаты ВС Латвии выполняют на территории Украины определенные «вспомогательные функции».

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