i Paper: Британия впервые запустила тяжелую торпеду с подводного беспилотника

Великобритания впервые выпустила торпеду торпеду с подводного беспилотника, пишет The i Paper.Газета уточняет, что пуск был произведен в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны РФ.
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