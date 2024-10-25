Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Давно бы так, ДОСТАЛА ЭТА грязь, если правительство не защищает, то народу приходится делать самому!!!! Вывод???! Сла...Сотни людей на Ур...
  • Наталия
    Человек с гнилым нутром, использовавший свою власть для личной наживы, на войне опасен. Для него слово "Родина"- пуст..."Про передовую то...
  • Галина Друзина
    Безнаказанность  мигрантов и порождает вседозволенность, они плюют нам Россиянам в глаза открыто, а власти молчат, та...Узбекистан допуск...

Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

В городе Коркино (Челябинская область) двоих цыган 17 и 19 лет заподозрили в жестокой расправе над 40-летней женщиной-таксистом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
В Германию,они их любят защищать🤣
Ответить
15 час.
Виктор Гайдуков
Как страшна безысходность. Люди устали жить в страхе и беззаконии. Да, теперь силовики действовали жёстко, кого-то задержали и, я уверен, в последствии засудят. А почему? Кто довёл ситуацию до бунта? Бездействие силовиков, правоохранителей и конечно власти, и не только местной, а власти вообще. По всей стране, судя по заметкам в сети, мигранты и цыгане безнаказанно нарушают закон. Да, некоторые законы, написанные под диктовку кураторов из США в лихие девяностые, давно пора поменять, хватит жить по показным правилам запада, которые ни с законом, ни со справедливостью ничего общего не имеют. Надо депутатам в этом направлении хорошо поработать. Но пугает то, что многие другие законы, в соответствии с которыми вполне возможно навести порядок в стране, почему-то не работают, то есть не применяются. Те же цыгане - нигде не работают, имеют дорогие машины и большие дома и никому нет до этого дела. Но мало того, они ещё терроризируют местное население, избивают, или даже убивают русских, а правоохранители на всё это закрывают глаза, а если и берутся судить, то как максимум за хулиганство. Такие действия властей и силовиков порождают у тех же цыган и мигрантов чувство безнаказанности и вседозволенности. И вот, в итоге, мы получили русский бунт, правда пока еще не бессмысленный и беспощадный, как написал А.С. но, так ведь это может быть только началом. Хочу напомнить, что власть не только имеет право, но и обязана защищаться, и защищаться не от народа, потому как она НАРОДНАЯ власть, а защищать народ! Поживём увидим кто и чего стоит.
Ответить
14 час.
Анатолий Анатольев
Давно бы так, ДОСТАЛА ЭТА грязь, если правительство не защищает, то народу приходится делать самому!!!! Вывод???! Слабое правительство!
Ответить
43 мин.

Картина дня

наверх