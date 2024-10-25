Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

Виктор Гайдуков

Как страшна безысходность. Люди устали жить в страхе и беззаконии. Да, теперь силовики действовали жёстко, кого-то задержали и, я уверен, в последствии засудят. А почему? Кто довёл ситуацию до бунта? Бездействие силовиков, правоохранителей и конечно власти, и не только местной, а власти вообще. По всей стране, судя по заметкам в сети, мигранты и цыгане безнаказанно нарушают закон. Да, некоторые законы, написанные под диктовку кураторов из США в лихие девяностые, давно пора поменять, хватит жить по показным правилам запада, которые ни с законом, ни со справедливостью ничего общего не имеют. Надо депутатам в этом направлении хорошо поработать. Но пугает то, что многие другие законы, в соответствии с которыми вполне возможно навести порядок в стране, почему-то не работают, то есть не применяются. Те же цыгане - нигде не работают, имеют дорогие машины и большие дома и никому нет до этого дела. Но мало того, они ещё терроризируют местное население, избивают, или даже убивают русских, а правоохранители на всё это закрывают глаза, а если и берутся судить, то как максимум за хулиганство. Такие действия властей и силовиков порождают у тех же цыган и мигрантов чувство безнаказанности и вседозволенности. И вот, в итоге, мы получили русский бунт, правда пока еще не бессмысленный и беспощадный, как написал А.С. но, так ведь это может быть только началом. Хочу напомнить, что власть не только имеет право, но и обязана защищаться, и защищаться не от народа, потому как она НАРОДНАЯ власть, а защищать народ! Поживём увидим кто и чего стоит.