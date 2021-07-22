В России планируют установить минимум оплаты больничного не ниже МРОТ

Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет «Российская газета», ссылаясь на положение об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанного Минтрудом.
Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет «Российская газета», ссылаясь на положение об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанного Минтрудом.
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