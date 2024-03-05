Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Сочи

REUTERS/Leonhard Foeger Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, сообщил в ночь на 6 марта председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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