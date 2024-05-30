РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yagmur XXX
    Да чтобы мне тоже поплохело в 93 года на футболе.)Актер Краско попа...
  • АндрейБорков
    Ну вот и все, появилась ясность и понятность в роли США на УкРуине! США поставляют или могут поставить на УкРуину так...Пентагон подтверд...
  • Eduard
    Из своего кармана? Почему какая-то тварь немецкие деньги пользует посторонней стране?Министр обороны Ф...

Расчеты "Солнцепеков" кошмарят боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты "Солнцепеков" кошмарят боевиков ВСУ в зоне спецоперации

РИА Новости/Евгений Биятов Военнослужащие успешно применяют тяжелые огнеметные системы зоне СВО. Одним из страшных орудий в мире являются "Солнцепеки", которые специальными снарядами могут превратить огромную площадь в выжженное поле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх