Расчеты "Солнцепеков" кошмарят боевиков ВСУ в зоне спецоперации

РИА Новости/Евгений Биятов Военнослужащие успешно применяют тяжелые огнеметные системы зоне СВО. Одним из страшных орудий в мире являются "Солнцепеки", которые специальными снарядами могут превратить огромную площадь в выжженное поле.
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