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  • Виктор
    У немцев это заложено в генах считать Россию врагом, хотя Россия на них никогда не нападала. Опять хотяь реванша за п...Немецкие нацисты ...
  • Виктор
    ует Украину, а что они каждый день запускают беспилотники и артснаряды по мирному населению Трамп и его окружение не ...Раскрыты поставки...
  • Роберт Жуков
    🤣Скакала с флагом ...

«Я видел то, чего не ожидал». Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров

«Я видел то, чего не ожидал». Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров.

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