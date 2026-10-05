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Регионы России

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Сопредседатель партии АдГ критикует помощь Германии Украине

Сопредседатель партии АдГ критикует помощь Германии Украине

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выразила недовольство тем, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает выделять значительные суммы помощи Украине несмотря на возрастание недовольства среди немецких граждан.

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