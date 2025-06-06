Россия Диния нәзарәте Гарәфә көнендә хәрбиләргә Коръән һәм дини әдәбият тапшырды

5 июньдә РФ мөселманнары Диния нәзарәтенең Аксакаллар советы рәисе Дамир Гыйззәтуллин һәм РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисенең Эчке эшләр буенча урынбасары, Россия Саклану министрлыгы каршындагы Иҗтимагый совет әгъзасы Равил Сәйфетдинов 61899нчы хәрби частьнең 27нче аерым гвардия мотоукчылар бригадасы вәкилләре белән очрашты.
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