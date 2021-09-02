Собянин заявил, что Москва кормит Россию

ЮлияБизнес и финансыСобянин заявил, что Москва кормит Россию Мнение о том, что «вся страна кормит Москву» — неправильное, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на II марафоне «Новое знание».Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей СергеевичМасквачи добывают нефть и газ прямо под кремлём, растят пшеницу на газонах и коров на балконах, лес из парков экспортируют в кЕтай, ловят крабов и красную рыбу в останкинских прудах... А уж о суперприбылях наночубайса и вовсе говорить страшно. . )))DDushkaточно, у нас с Алтая поезда непрерывным потоком идут в Китай, груженые лесом. Прямо из Москвы, наверноеДмитрий Самойленкоа конторы зарегистрированы в Москве.. понятное дело что все деньги идут в Москву..а потом часть этих денег уходит в бюджет..Лев СивохинДаже не хочется опровергать это словоблудие. Всем известно, что вся страна кормит Москву.VOVladimir OrekhovОх... Лучше бы он промолчал. Если Москва «всех кормит», зачем ей эти «все»? Так недалеко и от скандалов в форме противостояния Москва-регионы с его центробежными процессами… Боже, избавь Россию от дураков.сергей влезкийВся страна перекрыла бы налоги и писец Москве вместе с Собяниным.ГАФовецА откуда у москвичей все эти доходы с которых они исправно налоги платят? Правильно. От обдирания регионов.Алексей СмирновВот вам. граждане поддерживающие ЕР, шах и мат. Теперь все. живущие на просторах России бездельники, не способные обеспечить всем необходимым как себя. так и страну в целом. Только Москва и москвичи поддерживают страну и кормят вас, тунеядцев. Недавно озвучен опрос о стоимости образования в стране. где москвичи заявили, что готовы платить за образование своих детей до 2х миллионов. А вы. остальные способны на это? По всей вероятности. ЕР готовит переход к платной системе образования, просто так такие опросы не проводятся.СЕСемахина ЕленаГаденыш пиздит, как Троцкий и не краснеет.Комментировать
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