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Собянин заявил, что Москва кормит Россию

Собянин заявил, что Москва кормит Россию

Мнение о том, что «вся страна кормит Москву» — неправильное, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на II марафоне «Новое знание».

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Андрей Сергеевич
Масквачи добывают нефть и газ прямо под кремлём, растят пшеницу на газонах и коров на балконах, лес из парков экспортируют в кЕтай, ловят крабов и красную рыбу в останкинских прудах... А уж о суперприбылях наночубайса и вовсе говорить страшно. . )))
Dushka
точно, у нас с Алтая поезда непрерывным потоком идут в Китай, груженые лесом. Прямо из Москвы, наверное
Дмитрий Самойленко
а конторы зарегистрированы в Москве.. понятное дело что все деньги идут в Москву..а потом часть этих денег уходит в бюджет..
Лев Сивохин
Даже не хочется опровергать это словоблудие. Всем известно, что вся страна кормит Москву.
Vladimir Orekhov
Ох... Лучше бы он промолчал. Если Москва «всех кормит», зачем ей эти «все»? Так недалеко и от скандалов в форме противостояния Москва-регионы с его центробежными процессами… Боже, избавь Россию от дураков.
сергей влезкий
Вся страна перекрыла бы налоги и писец Москве вместе с Собяниным.
ГАФовец
А откуда у москвичей все эти доходы с которых они исправно налоги платят? Правильно. От обдирания регионов.
Алексей Смирнов
Вот вам. граждане поддерживающие ЕР, шах и мат. Теперь все. живущие на просторах России бездельники, не способные обеспечить всем необходимым как себя. так и страну в целом. Только Москва и москвичи поддерживают страну и кормят вас, тунеядцев. Недавно озвучен опрос о стоимости образования в стране. где москвичи заявили, что готовы платить за образование своих детей до 2х миллионов. А вы. остальные способны на это? По всей вероятности. ЕР готовит переход к платной системе образования, просто так такие опросы не проводятся.
Семахина Елена
Гаденыш пиздит, как Троцкий и не краснеет.

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