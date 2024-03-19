Галкин* вмешался в скандал с Пугачевой, резко ответив жене Стаса Михайлова (ФОТО)

На протяжении двух дней в Сети обсуждают скандал с участием Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова. Напомним, Пугачева записала видео, где нелестно высказалась в адрес певца после того, как он разразился гневной тирадой в адрес покинувших Россию артистов с началом СВО.