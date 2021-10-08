Евгений Кудряц

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  • Борис Леонтьев
    Это какой же запор у данного деятеля, чтобы всё гавно и моча ему в мозг попалиПолина Лимперт vs...
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Полина Лимперт vs Моргенштерн: "У него нет ни одной части тела, неиспорченной каким-то вмешательством!"

Полина Лимперт vs Моргенштерн: "У него нет ни одной части тела, неиспорченной каким-то вмешательством!"

Беседа с  журналисткой из Израиля Полиной Лимперт о современной молодёжной музыке: .

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Горыныч
У него главное испорчено - мозги, или то, что там должно быть.
Александр Цапко
"Не делайте порезов на теле, когда оплакиваете умерших и не делайте на себе татуировок. Я – Господь"(Левит 19:28)
александр пасечник
...кликуха лошади в Эмбере.. убогое никчемное создание...
Влад Философ
Гавно , а не музыка…🙈
Борис Леонтьев
Это какой же запор у данного деятеля, чтобы всё гавно и моча ему в мозг попали
Андрей Хорушкин
В этом году у племянника был выпускной с младших классов (а сейчас делают и такие). Детишки играли в "Угадай мелодию". Включали там всяких моргенштернов, нелетто, элванов и прочих упырей. Ребятки отгадывали, веселились. И ведущий через некоторое время спрашивает - "А почему Серёжа (племянник мой) молчит, не играет?" И брат через весь зал отвечает: " А потому, что он это говно не слушает!" -) Правильное воспитание

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