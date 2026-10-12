Самостийная РЭБ не справляется, истребители с «призраками Киева» взрываются при пусках ракет Радомир Маркуш Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 11 октября бандеровцы отбивались от очередной массированной воздушной атаки.