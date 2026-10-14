Рейс Казань-Москва вынужденно приземлился в Петербурге

Пассажиры летевшего из Казани в Москву самолета несколько часов не могут вылететь из Санкт-Петербурга после вынужденной посадки в Пулково .
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