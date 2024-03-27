Турция и другие страны, которые могли войти в состав СССР

В период становления советской власти в России социалистические идеи были очень заразительны. До такой степени, что несколько государств и даже территорий отдельных стран готовы были пойти по пути Москвы.
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