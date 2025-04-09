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Самолет пятого поколения как тупиковая ветвь развития авиации

Самолет пятого поколения как тупиковая ветвь развития авиации

Вы на картинку не смотрите. Это так… Для затравки. Кто у нас самый неоднозначный самолет – сказать, подозреваю, не возьмутся даже в тех КБ, что создают эти самолеты.

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